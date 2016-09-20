コードベースセクション
StepMA_v6.4 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
764
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

igorad

NRTR型のシンプルなトレンド指標

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月24日に公開されました。

図1 StepMA_v6.4指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1415

