StepMA_v6.4 - индикатор для MetaTrader 5
- 3054
Реальный автор:
igorad
Простой, трендовый индикатор NRTR типа.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.10.2007.
Рис.1 Индикатор StepMA_v6.4
