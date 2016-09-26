CodeBaseKategorien
DynamicRS_3CLines_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der DynamicRS_3CLines Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Zeitrahmen

Der Indikator benötigt die Datei DynamicRS_3CLines.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der DynamicRS_3CLines_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14142

