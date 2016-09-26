Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
DynamicRS_3CLines_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der DynamicRS_3CLines Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen
Der Indikator benötigt die Datei DynamicRS_3CLines.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der DynamicRS_3CLines_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14142
