Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DynamicRS_3CLines_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1843
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор DynamicRS_3CLines с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора DynamicRS_3CLines.mq5.
Рис.1. Индикатор DynamicRS_3CLines_HTF
Интерес (sentiment)
Это индикатор интереса рынка. Он показывает настроение рынка (sentiment) — бычье или медвежье.Exp_DigitalF-T01
Эксперт Exp_DigitalF-T01 со входом при изменении цвета облака индикатора DigitalF-T01.
Fast2_HTF
Индикатор Fast2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.EMV_Histogram
Индикатор Свободы Движения, реализованный в виде цветной гистограммы.