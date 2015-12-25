無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DynamicRS_3CLines_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 800
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータ DynamicRS_3CLinesは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータDynamicRS_3CLinesがある必要があります。
図1. インディケータ DynamicRS_3CLines_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14142
Exp_DigitalF-T01
エキスパートアドバイザ Exp_LinearRegSlope_V1は、インディケータLinearRegSlope_V1の雲の色が変わった時にエントリーします。DigitalF-T01_HTF
インディケータ DigitalF-T01は、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
Fast2_HTF
インディケータ Fast2は、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。EMV_Histogram
インディケータEMVのカラーヒストグラムタイプです。