Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DynamicRS_3CLines_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 870
Publicado:
Atualizado:
O indicador DynamicRS_3CLines com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador DynamicRS_3CLines.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador DynamicRS_3CLines_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14142
