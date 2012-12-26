CodeBaseРазделы
Индикаторы

Renko_v1 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

igorad

Трендовый индикатор, рисующий границы канала.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  24.10.2007.  

Рис.1 Индикатор Renko_v1

