CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Renko_v1 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
986
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
renko_v1.mq5 (6.97 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

igorad

Der Trend-Indikator zieht die Grenzen des Kanals.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 24.10.2007.  

Fig.1 Der Renko_v1 Indikator

Fig.1 Der Renko_v1 Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1413

PrevDayAndFloatingPivot PrevDayAndFloatingPivot

Die Indikatoren Prev Day und Floating Pivot.

RoundPrice-Ext RoundPrice-Ext

Ein sehr praktischer Indikator zur Bestätigung von Eröffnungssignalen

Exp_StepSto_v1 Exp_StepSto_v1

Ein Expert Advisor auf Basis der Signale des StepSto_v1 Stochastik Oszillators

StepMA_v6.4 StepMA_v6.4

Einfacher Trendindikator in NRTR-Form