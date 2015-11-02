Эксперт Exp_CHOWithFlat построен на основе изменения цвета индикатора CHOWithFlat.

Индикатор раскрашивает свечи, ориентируясь на минимумы и максимумы предыдущих баров.

Индикатор ChanellOnParabolic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений осциллятора CGOscillator с его сигнальной линией.