CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

FrAMACandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2217
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Fractal Adaptive Moving Average в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом FrAMA соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор FrAMACandle

Рис.1. Индикатор FrAMACandle

TriXCandle TriXCandle

Индикатор TriX в свечном виде.

Exp_MA_Rounding_Candle Exp_MA_Rounding_Candle

Эксперт Exp_MA_Rounding_Candle построен на основе изменения цвета свечек индикатора MA_Rounding_Candle.

Background_FrAMACandle_HTF Background_FrAMACandle_HTF

Индикатор, рисующий свечки индикатора FrAMACandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Background_TriXCandle_HTF Background_TriXCandle_HTF

Индикатор, рисующий свечки индикатора TriXCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.