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FrAMACandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fractal Adaptive Moving Average в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом FrAMA соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор FrAMACandle
TriXCandle
Индикатор TriX в свечном виде.Exp_MA_Rounding_Candle
Эксперт Exp_MA_Rounding_Candle построен на основе изменения цвета свечек индикатора MA_Rounding_Candle.
Background_FrAMACandle_HTF
Индикатор, рисующий свечки индикатора FrAMACandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.Background_TriXCandle_HTF
Индикатор, рисующий свечки индикатора TriXCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.