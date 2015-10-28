Эксперт Exp_MA_Rounding_Candle построен на основе изменения цвета свечек индикатора MA_Rounding_Candle.

Индикатор TriX в свечном виде.

Индикатор, рисующий свечки индикатора FrAMACandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Индикатор, рисующий свечки индикатора TriXCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.