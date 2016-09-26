und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FrAMACandle - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 759
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Fractal Adaptive Moving Average Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des FrAMA Algorithmus.
In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.
Abb.1. Der FrAMACandle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14097
Der TriX Indikator realisiert als Folge von Kerzen.Exp_MA_Rounding_Candle
Der Exp_MA_Rounding_Candle Experte basiert auf der Farbänderung der Kerzen des MA_Rounding_Candle Indikators.
Ein Indikator, der die Kerzen des TriXCandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von RAW_FILLING-Puffern zeichnet.Background_FrAMACandle_HTF
Ein Indikator, der die Kerzen des FrAMACandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.