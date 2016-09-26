CodeBaseKategorien
FrAMACandle - Indikator für den MetaTrader 5

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der Fractal Adaptive Moving Average Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des FrAMA Algorithmus.

In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Abb.1. Der FrAMACandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14097

TriXCandle TriXCandle

Der TriX Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

Exp_MA_Rounding_Candle Exp_MA_Rounding_Candle

Der Exp_MA_Rounding_Candle Experte basiert auf der Farbänderung der Kerzen des MA_Rounding_Candle Indikators.

Background_TriXCandle_HTF Background_TriXCandle_HTF

Ein Indikator, der die Kerzen des TriXCandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von RAW_FILLING-Puffern zeichnet.

Background_FrAMACandle_HTF Background_FrAMACandle_HTF

Ein Indikator, der die Kerzen des FrAMACandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.