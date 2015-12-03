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Price Heatmap - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор отображает тепловую карту цен используя ценовую гистограмму.
Также загружен индикатор линий вершин (новая версия).
Отображение:
- Тепловая карта — постоянное отображение ценовой гистограммы;
- Фиолетовая пунктирная линия — Индикатор линий вершин (используется гистограмма долгосрочных цен).
Изображение:
Настройки:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14075
BSI Trend Indicator
Этот индикатор отображает состояние тренда при помощи Индикатора BSI.Замена CRect и CCanvas (Стандартная библиотека - исправлено несколько ошибок)
Исправленные версии CRect и CCanvas, являющихся частью стандартной библиотеки.
EA_SimpleTPSLpanel
Простая панель TP/SL для MetaTrader 5.Close All Windows
Этот скрипт закрывает все окна выбранного символа, или все окна всех символов.