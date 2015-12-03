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Индикаторы

Price Heatmap - индикатор для MetaTrader 5

fxborg
fxborg

fxborg

16 кодов 15 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2992
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
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Этот индикатор отображает тепловую карту цен используя ценовую гистограмму.

Также загружен индикатор линий вершин (новая версия).

Отображение:

  • Тепловая карта — постоянное отображение ценовой гистограммы;
  • Фиолетовая пунктирная линия — Индикатор линий вершин (используется гистограмма долгосрочных цен).

Изображение:

Price Heatmap

Настройки:

Настройки Price Heatmap

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14075

BSI Trend Indicator BSI Trend Indicator

Этот индикатор отображает состояние тренда при помощи Индикатора BSI.

Замена CRect и CCanvas (Стандартная библиотека - исправлено несколько ошибок) Замена CRect и CCanvas (Стандартная библиотека - исправлено несколько ошибок)

Исправленные версии CRect и CCanvas, являющихся частью стандартной библиотеки.

EA_SimpleTPSLpanel EA_SimpleTPSLpanel

Простая панель TP/SL для MetaTrader 5.

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