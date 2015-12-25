コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Price Heatmap - MetaTrader 5のためのインディケータ

このインディケータは、価格ヒストグラムを使用して、価格のヒートマップを反映します。

同様に、ピークラインのインディケータ（新バージョン）もアップロードされました。

反映：

  • ヒートマップー価格のヒストグラムを連続表示します。
  • 紫色の点線ーピークラインのインディケータ（長期の価格ヒストグラムを使用）

Price Heatmap

設定:

Price Heatmapの設定

BSI Trend Indicator BSI Trend Indicator

このインディケータは、インディケータBSIを使用してトレンドの状態を反映します。

関心 (sentiment) 関心 (sentiment)

このインディケータは市場の関心です。インディケータは市場の関心(sentiment)―ブルとベアを表します。

EA_SimpleTPSLpanel EA_SimpleTPSLpanel

MetaTrader 5用のシンプルなTP/SLパネル

Exp_TriXCandle Exp_TriXCandle

エキスパートアドバイザ Exp_TriXCandleは、インディケータTriXCandleのローソクの色の変化をベースに構築されています。