Price Heatmap

このインディケータは、価格ヒストグラムを使用して、価格のヒートマップを反映します。

同様に、ピークラインのインディケータ（新バージョン）もアップロードされました。

反映：

ヒートマップー価格のヒストグラムを連続表示します。

紫色の点線ーピークラインのインディケータ（長期の価格ヒストグラムを使用）

設定:



