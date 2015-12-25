無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Price Heatmap - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインディケータは、価格ヒストグラムを使用して、価格のヒートマップを反映します。
同様に、ピークラインのインディケータ（新バージョン）もアップロードされました。
反映：
- ヒートマップー価格のヒストグラムを連続表示します。
- 紫色の点線ーピークラインのインディケータ（長期の価格ヒストグラムを使用）
設定:
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14075
