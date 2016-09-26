Price Heatmap

Der Exp_ColorZerolagDeMarker Experte eröffnet eine Position, wenn die Wolke des ColorZerolagDeMarker Indikators ihre Farbe ändert.

Der Chande Momentum Oscillator Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

Modifizierung der Anzeige grafischer Objekte, die durch den Strategietester erstellt wurden, und Vereinfachung der weiteren visuellen Analyse.

Der MA_Rounding Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern.