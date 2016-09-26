CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Price Heatmap - Indikator für den MetaTrader 5

fxborg | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1189
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator zeigt die Heatmap mithilfe eines Preishistogramms an.

Darüber hinaus habe ich den Peak-Lines-Indikator hochgeladen (neue Version).

Anzeige:

  • Heatmap — permanente Anzeige des Preishistogramms;
  • Lila gepunktete Linie — Indikator der Spitzenlinie (das Historgramm langfristiger Preise wird verwendet).

Price Heatmap

Einstellungen:

Einstellungen Price Heatmap

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14075

Chande Momentum Oscillator_Candle Chande Momentum Oscillator_Candle

Der Chande Momentum Oscillator Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

Exp_ColorZerolagDeMarker Exp_ColorZerolagDeMarker

Der Exp_ColorZerolagDeMarker Experte eröffnet eine Position, wenn die Wolke des ColorZerolagDeMarker Indikators ihre Farbe ändert.

After Testing - Analyse von Transaktionen After Testing - Analyse von Transaktionen

Modifizierung der Anzeige grafischer Objekte, die durch den Strategietester erstellt wurden, und Vereinfachung der weiteren visuellen Analyse.

MA_Rounding_HTF MA_Rounding_HTF

Der MA_Rounding Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern.