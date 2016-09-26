Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Price Heatmap - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1189
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator zeigt die Heatmap mithilfe eines Preishistogramms an.
Darüber hinaus habe ich den Peak-Lines-Indikator hochgeladen (neue Version).
Anzeige:
- Heatmap — permanente Anzeige des Preishistogramms;
- Lila gepunktete Linie — Indikator der Spitzenlinie (das Historgramm langfristiger Preise wird verwendet).
Einstellungen:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14075
Chande Momentum Oscillator_Candle
Der Chande Momentum Oscillator Indikator realisiert als Folge von Kerzen.Exp_ColorZerolagDeMarker
Der Exp_ColorZerolagDeMarker Experte eröffnet eine Position, wenn die Wolke des ColorZerolagDeMarker Indikators ihre Farbe ändert.
After Testing - Analyse von Transaktionen
Modifizierung der Anzeige grafischer Objekte, die durch den Strategietester erstellt wurden, und Vereinfachung der weiteren visuellen Analyse.MA_Rounding_HTF
Der MA_Rounding Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern.