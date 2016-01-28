Este indicador mostra o mapa de calor do preço utilizando um histograma de preço.

Além disso, eu carreguei o indicador de linhas de pico (nova versão).

Exibição:

Mapa de calor - exibição contínua do histograma de preço;

Linha roxa pontilhada - Indicador de linhas de pico (usando o Histograma de Preço de Longo Prazo).

Configurações:



