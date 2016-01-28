CodeBaseSeções
Mapa de Calor do Preço - indicador para MetaTrader 5

fxborg | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
5074
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
Este indicador mostra o mapa de calor do preço utilizando um histograma de preço.

Além disso, eu carreguei o indicador de linhas de pico (nova versão).

Exibição:

  • Mapa de calor - exibição contínua do histograma de preço;
  • Linha roxa pontilhada - Indicador de linhas de pico (usando o Histograma de Preço de Longo Prazo).

Mapa de Calor do Preço

Configurações:

Configurações do Mapa de Calor do Preço

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/14075

