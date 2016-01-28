Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Mapa de Calor do Preço - indicador para MetaTrader 5
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Este indicador mostra o mapa de calor do preço utilizando um histograma de preço.
Além disso, eu carreguei o indicador de linhas de pico (nova versão).
Exibição:
- Mapa de calor - exibição contínua do histograma de preço;
- Linha roxa pontilhada - Indicador de linhas de pico (usando o Histograma de Preço de Longo Prazo).
Configurações:
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/14075
