Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_ColorZerolagDeMarker - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 799
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Experto Exp_ColorZerolagDeMarker con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagDeMarker. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce del oscilador y su línea de señal.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorZerolagDeMarker.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2014 en GBPJPY H3:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14065
El experto Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF
Indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador Chande Momentum Oscillator en forma de vela.After Testing - Análisis de operaciones
Cambio de representación de objetos gráficos creados con el simulador de estrategias. También abarca la simplificación del posterior análisis visual.