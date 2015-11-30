Experto Exp_ColorZerolagDeMarker con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagDeMarker. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce del oscilador y su línea de señal.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorZerolagDeMarker.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en GBPJPY H3:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación