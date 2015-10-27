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Chande Momentum Oscillator_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Chande Momentum Oscillator в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом Chande Momentum Oscillator соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Chande_Momentum_Oscillator.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор Chande Momentum Oscillator_Candle
Изменение отображения графических объектов, созданных тестером стратегий, и упрощение последующего визуального анализа.MA_Rounding_Candle
Индикатор MA_Rounding в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом MA_Rounding соответствующих ценовых таймсерий.
Индикатор, рисующий усредненные свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.Background_MA_Rounding_Candle_HTF
Индикатор, рисующий свечки индикатора MA_Rounding_Candle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.