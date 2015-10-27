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Индикаторы

Chande Momentum Oscillator_Candle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2531
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Chande Momentum Oscillator в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом Chande Momentum Oscillator соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Chande_Momentum_Oscillator.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор Chande Momentum Oscillator_Candle

Рис.1. Индикатор Chande Momentum Oscillator_Candle

After Testing - Анализ операций After Testing - Анализ операций

Изменение отображения графических объектов, созданных тестером стратегий, и упрощение последующего визуального анализа.

MA_Rounding_Candle MA_Rounding_Candle

Индикатор MA_Rounding в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом MA_Rounding соответствующих ценовых таймсерий.

Background_Candles_Smoothed_Step_HTF Background_Candles_Smoothed_Step_HTF

Индикатор, рисующий усредненные свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Background_MA_Rounding_Candle_HTF Background_MA_Rounding_Candle_HTF

Индикатор, рисующий свечки индикатора MA_Rounding_Candle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.