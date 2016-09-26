Der Chande Momentum Oscillator Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des Chande Momentum Oscillator Algorithmus.

In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Der Indikator benötigt die kompilierte Indikatordatei Chande_Momentum_Oscillator.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Chande Momentum Oscillator_Candle Indikator