CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Chande Momentum Oscillator_Candle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
782
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Chande Momentum Oscillator Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des Chande Momentum Oscillator Algorithmus.

In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Der Indikator benötigt die kompilierte Indikatordatei Chande_Momentum_Oscillator.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Chande Momentum Oscillator_Candle Indikator

Abb.1. Der Chande Momentum Oscillator_Candle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14066

Exp_ColorZerolagDeMarker Exp_ColorZerolagDeMarker

Der Exp_ColorZerolagDeMarker Experte eröffnet eine Position, wenn die Wolke des ColorZerolagDeMarker Indikators ihre Farbe ändert.

Exp_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle Exp_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle

Der Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle Experte beruht auf der Änderung der Lage des ColorSchaffDeMarkerTrendCycle Oszillators hinsichtlich der überkauften bzw. überverkauften Ebenen.

Price Heatmap Price Heatmap

Dieser Indikator zeigt die Heatmap mithilfe eines Preishistogramms an.

After Testing - Analyse von Transaktionen After Testing - Analyse von Transaktionen

Modifizierung der Anzeige grafischer Objekte, die durch den Strategietester erstellt wurden, und Vereinfachung der weiteren visuellen Analyse.