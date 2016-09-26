und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Chande Momentum Oscillator_Candle - Indikator für den MetaTrader 5
Der Chande Momentum Oscillator Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des Chande Momentum Oscillator Algorithmus.
In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.
Der Indikator benötigt die kompilierte Indikatordatei Chande_Momentum_Oscillator.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Chande Momentum Oscillator_Candle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14066
