Chande Momentum Oscillator_Candle - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1622
- 1622
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador Chande Momentum Oscillator implementado como uma seqüência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries dos preços processados pelo algoritmo Chande Momentum Oscillator.
Em muitas situações, esta abordagem tende a ser mais informativa e com a finalidade de análise.
Requer a compilação do arquivo Chande_Momentum_Oscillator.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador Oscillator_Candle Chande Momentum
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14066
