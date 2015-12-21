CodeBaseSeções
Chande Momentum Oscillator_Candle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
O indicador Chande Momentum Oscillator implementado como uma seqüência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries dos preços processados ​​pelo algoritmo Chande Momentum Oscillator.

Em muitas situações, esta abordagem tende a ser mais informativa e com a finalidade de análise.

Requer a compilação do arquivo Chande_Momentum_Oscillator.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador Oscillator_Candle Chande Momentum

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14066

