ポケットに対して
インディケータ

Chande Momentum Oscillator_Candle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
961
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ローソクタイプのインディケータ　Chande Momentum Oscillator価格の時系列値に相応するアルゴリズムChande Momentum Oscillatorによる処理からローソクが構成されます。

多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータChande_Momentum_Oscillator.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

画像1インディケータ Chande Momentum Oscillator_Candle

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14066

