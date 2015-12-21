CodeBaseSeções
Experts

Exp_ColorZerolagDeMarker - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
941
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
colorzerolagdemarker.mq5 (11.06 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolagdemarker.mq5 (6.73 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_ColorZerolagJCCX entra no mercado quando muda a cor do indicador tipo nuvem ColorZerolagDeMarker. Se houver o fechamento da barra e a mudança da cor da nuvem, então o sinal é formado.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador ColorZerolagDeMarker.ex5 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados dos testes no GBPJPY em 2014:

Fig.2. Resultado gráfico do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14065

