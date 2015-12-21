O Expert Advisor Exp_ColorZerolagJCCX entra no mercado quando muda a cor do indicador tipo nuvem ColorZerolagDeMarker. Se houver o fechamento da barra e a mudança da cor da nuvem, então o sinal é formado.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador ColorZerolagDeMarker.ex5 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados dos testes no GBPJPY em 2014:





Fig.2. Resultado gráfico do teste