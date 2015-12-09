私たちのファンページに参加してください
Exp_ColorZerolagDeMarker - MetaTrader 5のためのエキスパート
エキスパートアドバイザ Exp_ColorZerolagDeMarkerは、インディケータColorZerolagDeMarkerの雲の色が変わった時にエントリーします。オシレータ―とそのシグナルのラインの交差が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。
生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータColorZerolagDeMarker.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。
画像1チャート上の取引例
2014年/GBPJPY/3時間足のテストの結果
画像2テスト結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14065
