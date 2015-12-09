コードベースセクション
エキスパート

Exp_ColorZerolagDeMarker - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
colorzerolagdemarker.mq5 (11.06 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolagdemarker.mq5 (6.73 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

エキスパートアドバイザ　Exp_ColorZerolagDeMarkerは、インディケータColorZerolagDeMarkerの雲の色が変わった時にエントリーします。オシレータ―とそのシグナルのラインの交差が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータColorZerolagDeMarker.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

画像1チャート上の取引例

2014年/GBPJPY/3時間足のテストの結果

画像2テスト結果のチャート

