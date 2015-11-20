当 ColorZerolagDeMarker 指标的云改变其颜色时，Exp_ColorZerolagDeMarker EA 入场。当振荡器与信号线交叉时，一个交易信号会在柱线收盘时产生。

此 EA 需要指标的编译文件 ColorZerolagDeMarker.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例.1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 GBPJPY H3:





图例.2. 测试结果图表