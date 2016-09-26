und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Exp_ColorZerolagDeMarker eröffnet eine Position, wenn die Wolke des ColorZerolagDeMarker Indikators ihre Farbe ändert. Das Signal für die Ausführung eines Trades wird im Moment des Schließens des Balkens generiert, wenn sich der Oszillator und seine Signallinie kreuzen.
Der Expert Advisor benötigt die kompilierte Indikatordatei ColorZerolagDeMarker.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart
Testergebnisse für 2014 auf GBPJPY H3:
Abb.2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14065
