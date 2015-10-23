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ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorSchaffDeMarkerTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorSchaffDeMarkerTrendCycle.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF
ColorZerolagDeMarker_HTF
Индикатор ColorZerolagDeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахLSMA_Angle_Candle
Индикатор LSMA_Angle_ в свечном виде
Exp_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle
Эксперт Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffDeMarkerTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданностиExp_ColorZerolagDeMarker
Эксперт Exp_ColorZerolagDeMarker со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagDeMarker