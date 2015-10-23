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Индикаторы

ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1781
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ColorSchaffDeMarkerTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorSchaffDeMarkerTrendCycle.mq5.

Рис.1. Индикатор ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF

Рис.1. Индикатор ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF

ColorZerolagDeMarker_HTF ColorZerolagDeMarker_HTF

Индикатор ColorZerolagDeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

LSMA_Angle_Candle LSMA_Angle_Candle

Индикатор LSMA_Angle_ в свечном виде

Exp_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle Exp_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle

Эксперт Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffDeMarkerTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности

Exp_ColorZerolagDeMarker Exp_ColorZerolagDeMarker

Эксперт Exp_ColorZerolagDeMarker со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagDeMarker