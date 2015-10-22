Эксперт Exp_LSMA_Angle построен на основе пробоя гистограммой LSMA_Angle уровней перекупленности и перепроданности

Индикатор MultiDeMarkerTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора DeMarker с десяти различных таймфреймов

Этот аналог осциллятора DeMarker формирует свои показания, используя пять индикаторов DeMarker