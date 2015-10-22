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Индикаторы

DeMarkerTrend_x10Full - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1840
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Вариант индикатора DeMarkerTrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора DeMarker, которые используются для отображения действующих трендов.

Индикатор использует класс  библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).  

Рис.1. Индикатор DeMarkerTrend_x10Full

Рис.1. Индикатор DeMarkerTrend_x10Full

DeMarkerTrend_x10 DeMarkerTrend_x10

Индикатор DeMarkerTrend_x10 отображает положение осциллятора DeMarker с десяти разных таймфреймов

Exp_LSMA_Angle Exp_LSMA_Angle

Эксперт Exp_LSMA_Angle построен на основе пробоя гистограммой LSMA_Angle уровней перекупленности и перепроданности

MultiDeMarkerTrend_x10 MultiDeMarkerTrend_x10

Индикатор MultiDeMarkerTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора DeMarker с десяти различных таймфреймов

ColorZerolagDeMarker ColorZerolagDeMarker

Этот аналог осциллятора DeMarker формирует свои показания, используя пять индикаторов DeMarker