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LSMA_Angle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор LSMA_Angle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора LSMA_Angle.mq5.
Рис.1. Индикатор LSMA_Angle_HTF
LSMA_HTF
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