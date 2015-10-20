Индикатор LSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Вариант индикатора StochasticTrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора Stochastic, которые используются для отображения действующих трендов