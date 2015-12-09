無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
LSMA_Angle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 838
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータLSMA_Angleは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータLSMA_Angle.mq5がある必要があります。
画像1インディケータ LSMA_Angle_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14045
LSMA_HTF
インディケータLSMAは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。StochasticTrend_x10Full
現在のトレンドを反映する為に使用する、それぞれのオシレータ―Stochasticの入力パラメータの個別設定をすることができるインディケータStochasticTrend_x10の変種
Exp_LSMA_Angle
エキスパートアドバイザ Exp_LSMA_Angleは、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルのLSMA_Angleヒストグラムの突破に基づき構築されています。DeMarkerTrend_x10
インディケータ DeMarkerTrend_x10は、オシレータ―DeMarkerの10の時間軸の状況を反映します。