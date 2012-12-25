CodeBaseРазделы
StepSto_v1 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3023
(21)
Реальный автор:

igorad

Трендовый индикатор. Ориентиром для определения тренда может служить расположение линий индикатора относительно уровня 50, а сигналами для осуществления сделок пересечения этих линий друг с другом.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  25.10.2007.   

Рис.1 Индикатор StepSto_v1

