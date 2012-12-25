Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
StepSto_v1 - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
igorad
Трендовый индикатор. Ориентиром для определения тренда может служить расположение линий индикатора относительно уровня 50, а сигналами для осуществления сделок пересечения этих линий друг с другом.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.10.2007.
Рис.1 Индикатор StepSto_v1
