Реальный автор:

igorad

Трендовый индикатор. Ориентиром для определения тренда может служить расположение линий индикатора относительно уровня 50, а сигналами для осуществления сделок пересечения этих линий друг с другом.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.10.2007.

Рис.1 Индикатор StepSto_v1