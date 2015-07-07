Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RVITrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
El indicador RVITrend_x10 muestra la posición del oscilador RVI desde diez marcos temporales diferentes.
La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea los cuadraditos de rosa, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de azul celeste. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.
Fig. 1. Indicador RVITrend_x10
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12988
El indicador MultiRVITrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador RVI de diez marcos temporales diferentes.MultiRSITrend_x10
El indicador MultiRSITrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador RSI de diez marcos temporales diferentes.
El indicador MultiWPRTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador WPR de diez marcos temporales diferentes.WPRTrend_x10
El indicador WPRTrend_x10 muestra la posición del oscilador WPR desde diez marcos temporales diferentes.