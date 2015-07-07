CodeBaseSecciones
RVITrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
El indicador RVITrend_x10 muestra la posición del oscilador RVI desde diez marcos temporales diferentes.

La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea los cuadraditos de rosa, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de azul celeste. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.

Fig. 1. Indicador RVITrend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12988

