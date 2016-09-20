CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

dynamix_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
596
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
dynamix.mq5 (12.27 KB) ansehen
dynamix_HTF.mq5 (12.71 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


Der Indikator dynamix mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator dynamix.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator dynamix_HTF

in Abb.1. Der Indikator dynamix_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13996

Laguerre_ADX_Histogram Laguerre_ADX_Histogram

Die Differenz der Indikatoren Laguerre_PlusDi und Laguerre_MinusDi sind in einem Fenster in Form eines farbigen Histogramms

Laguerre_ADX Laguerre_ADX

Die Indikatoren Laguerre_PlusDi und Laguerre_MinusDi sind in einem Fenster in Form einer Wolke

Exp_Laguerre_ADX Exp_Laguerre_ADX

Der Experte Exp_Laguerre_ADX wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators Laguerre_ADX gebaut

Laguerre_ADX_Histogram_HTF Laguerre_ADX_Histogram_HTF

Der Indikator Laguerre_ADX_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern