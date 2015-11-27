Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
dynamix - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 862
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Alexandr Serkov
El indicador construye un abanico de medias móviles y calcula conforme a cada una de ellas la aceleración/ralentización, lo que da la posibilidad de ver extinción de la tendencia y el momento en el que cambia.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql5.com el 18.12.2014.
Fig. 1. Indicador dynamix
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13978
Indicador Laguerre_MinusDi con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Laguerre_PlusDi_HTF
Indicador Laguerre_PlusDi con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador Laguerre_ROC con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.LeManChanel_HTF
Indicador LeManChanel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.