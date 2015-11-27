CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

dynamix - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
862
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
dynamix.mq5 (12.24 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Alexandr Serkov

El indicador construye un abanico de medias móviles y calcula conforme a cada una de ellas la aceleración/ralentización, lo que da la posibilidad de ver extinción de la tendencia y el momento en el que cambia.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql5.com el 18.12.2014.

Fig. 1. Indicador dynamix

Fig. 1. Indicador dynamix

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13978

Laguerre_MinusDi_HTF Laguerre_MinusDi_HTF

Indicador Laguerre_MinusDi con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Laguerre_PlusDi_HTF Laguerre_PlusDi_HTF

Indicador Laguerre_PlusDi con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Laguerre_ROC_HTF Laguerre_ROC_HTF

Indicador Laguerre_ROC con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

LeManChanel_HTF LeManChanel_HTF

Indicador LeManChanel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.