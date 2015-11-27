Autor real:

Alexandr Serkov



El indicador construye un abanico de medias móviles y calcula conforme a cada una de ellas la aceleración/ralentización, lo que da la posibilidad de ver extinción de la tendencia y el momento en el que cambia.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql5.com el 18.12.2014.

Fig. 1. Indicador dynamix