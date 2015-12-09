無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
dynamix_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 714
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータdynamixは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータdynamix.mq5がある必要があります。
画像1インディケータ dynamix_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13996
Laguerre_ADX_Histogram
カラーヒストグラムとしての1つのウィンドウでの、インディケータLaguerre_PlusDiとLaguerre_MinusDiの違いLaguerre_ADX
雲としての1つのウィンドウでの、インディケータLaguerre_PlusDiとLaguerre_MinusDi
Exp_Laguerre_ADX
エキスパートアドバイザ Exp_Laguerre_ADXは、インディケータLaguerre_ADXの色の変化をベースに構築されています。Laguerre_ADX_Histogram_HTF
インディケータLaguerre_ADX_Histogramは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。