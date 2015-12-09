コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

dynamix_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
714
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータdynamixは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータdynamix.mq5がある必要があります。

画像1インディケータ dynamix_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13996

Laguerre_ADX_Histogram Laguerre_ADX_Histogram

カラーヒストグラムとしての1つのウィンドウでの、インディケータLaguerre_PlusDiとLaguerre_MinusDiの違い

Laguerre_ADX Laguerre_ADX

雲としての1つのウィンドウでの、インディケータLaguerre_PlusDiとLaguerre_MinusDi

Exp_Laguerre_ADX Exp_Laguerre_ADX

エキスパートアドバイザ　Exp_Laguerre_ADXは、インディケータLaguerre_ADXの色の変化をベースに構築されています。

Laguerre_ADX_Histogram_HTF Laguerre_ADX_Histogram_HTF

インディケータLaguerre_ADX_Histogramは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。