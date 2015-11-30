Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Laguerre_ADX_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 763
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Laguerre_ADX_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Laguerre_ADX_Histogram.mq5.
Fig. 1. Indicador Laguerre_ADX_Histogram_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13998
El experto Exp_Laguerre_ADX está construido sobre la base del cambio de color del indicador Laguerre_ADX.dynamix_HTF
Indicador dynamix con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cambio de color del indicador Laguerre_ADX.LaguerreFilterSign
Indicador de señal de semáforo que usa el cruzamiento de las líneas principal y de señal del oscilador LaguerreFilter.