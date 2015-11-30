CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Laguerre_ADX_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
763
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Laguerre_ADX_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Laguerre_ADX_Histogram.mq5.

Fig. 1. Indicador Laguerre_ADX_Histogram_HTF

Fig. 1. Indicador Laguerre_ADX_Histogram_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13998

Exp_Laguerre_ADX Exp_Laguerre_ADX

El experto Exp_Laguerre_ADX está construido sobre la base del cambio de color del indicador Laguerre_ADX.

dynamix_HTF dynamix_HTF

Indicador dynamix con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Laguerre_ADXSign Laguerre_ADXSign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cambio de color del indicador Laguerre_ADX.

LaguerreFilterSign LaguerreFilterSign

Indicador de señal de semáforo que usa el cruzamiento de las líneas principal y de señal del oscilador LaguerreFilter.