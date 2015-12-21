CodeBaseSeções
dynamix_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
933
(18)
O indicador dynamix com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Timeframe do Indicator

Requer o arquivo do indicador dynamix.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador dynamix_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13996

Laguerre_ADX_Histogram Laguerre_ADX_Histogram

A diferença entre os indicadores Laguerre_PlusDi e Laguerre_MinusDi numa única janela e na forma de um histograma colorido

Laguerre_ADX Laguerre_ADX

Os indicadores Laguerre_PlusDi e Laguerre_MinusDi numa única janela e na forma de uma nuvem

Exp_Laguerre_ADX Exp_Laguerre_ADX

O Expert Advisor Exp_Laguerre_ADX baseia-se na mudança de cor do indicador Laguerre_ADX.

Laguerre_ADX_Histogram_HTF Laguerre_ADX_Histogram_HTF

O indicador Laguerre_ADX_Histogram-1 com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.