CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BSI Trend Indicator - индикатор для MetaTrader 5

fxborg
fxborg

fxborg

16 кодов 15 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3088
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот индикатор отображает состояние тренда при помощи Индикатора BSI .

Он строится путем соединения значений BSI и LWMA.

Отображение:

  • синий — восходящий тренд;
  • голубой — немного бычий тренд;
  • серый — отсутствие тренда;
  • розовый — немного медвежий тренд;
  • красный — нисходящий тренд.

В отдельном окне Индикатор BSI (версия 2.4).

Изображение:

BSI Color Line

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13988

Замена CRect и CCanvas (Стандартная библиотека - исправлено несколько ошибок) Замена CRect и CCanvas (Стандартная библиотека - исправлено несколько ошибок)

Исправленные версии CRect и CCanvas, являющихся частью стандартной библиотеки.

Замена CWndContainer Замена CWndContainer

Этот файл заменяет оригинальный файл WndContainer.mqh. Он предотвращает изменение графика при нажатии и удержании кнопки мыши внутри области контейнера.

Price Heatmap Price Heatmap

Этот индикатор отображает тепловую карту цен используя ценовую гистограмму.

EA_SimpleTPSLpanel EA_SimpleTPSLpanel

Простая панель TP/SL для MetaTrader 5.