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BSI Trend Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор отображает состояние тренда при помощи Индикатора BSI .
Он строится путем соединения значений BSI и LWMA.
Отображение:
- синий — восходящий тренд;
- голубой — немного бычий тренд;
- серый — отсутствие тренда;
- розовый — немного медвежий тренд;
- красный — нисходящий тренд.
В отдельном окне Индикатор BSI (версия 2.4).
Изображение:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13988
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