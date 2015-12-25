コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BSI Trend Indicator - MetaTrader 5のためのインディケータ

このインディケータは、インディケータインディケータBSIを使用してトレンドの状態を反映します。

BSIとLWMAの値の組み合わせによって作成されます。

反映：

  • 青色ー上昇トレンド
  • 水色ーブル傾向のトレンド
  • 灰色ートレンドなし
  • ピンク色ーベア傾向のトレンド
  • 赤色ー下降トレンド

インディケータBSIの別ウィンドウ（バージョン2.4）

BSI Color Line

