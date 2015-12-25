このインディケータは、インディケータインディケータBSIを使用してトレンドの状態を反映します。

BSIとLWMAの値の組み合わせによって作成されます。

反映：

青色ー上昇トレンド

水色ーブル傾向のトレンド

灰色ートレンドなし

ピンク色ーベア傾向のトレンド

赤色ー下降トレンド

インディケータBSIの別ウィンドウ（バージョン2.4）