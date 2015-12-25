無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BSI Trend Indicator - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインディケータは、インディケータインディケータBSIを使用してトレンドの状態を反映します。
BSIとLWMAの値の組み合わせによって作成されます。
反映：
- 青色ー上昇トレンド
- 水色ーブル傾向のトレンド
- 灰色ートレンドなし
- ピンク色ーベア傾向のトレンド
- 赤色ー下降トレンド
