Indicador de Tendência BSI - indicador para MetaTrader 5

Este indicador mostra a condição da tendência utilizando o Indicador BSI .

Ele é desenhado combinando o valor BSI e LWMA.

Exibição:

  • azul - Tendência de alta;
  • céu azul - Tendência leve de alta;
  • cinza - Sem tendência;
  • rosa - Tendência leve de baixa;
  • vermelho - Tendência de baixa.

A janela separada é o Indicator BSI (versão 2.4).

BSI Color Line

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/13988

