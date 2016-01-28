Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Indicador de Tendência BSI - indicador para MetaTrader 5
Este indicador mostra a condição da tendência utilizando o Indicador BSI .
Ele é desenhado combinando o valor BSI e LWMA.
Exibição:
- azul - Tendência de alta;
- céu azul - Tendência leve de alta;
- cinza - Sem tendência;
- rosa - Tendência leve de baixa;
- vermelho - Tendência de baixa.
A janela separada é o Indicator BSI (versão 2.4).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/13988
