Der Indikator zeigt den Zustand des Trends mit Hilfe des Indikators BSI.

Er wird durch die Verbindung der Werte BSI und LWMA gebaut.

Visualisierung:

Blau — ein steigender Trend;

hellblau — etwas bülliger Trend;

grau — kein Trend;

rosa — etwas bärischer Trend;

rot — ein absteigender Trend.

Im separaten Fenster ist der Indikator BSI (Version 2.4).

Darstellung: