BSI Trend Indicator - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator zeigt den Zustand des Trends mit Hilfe des Indikators BSI.

Er wird durch die Verbindung der Werte BSI und LWMA gebaut.

Visualisierung:

  • Blau — ein steigender Trend;
  • hellblau — etwas bülliger Trend;
  • grau — kein Trend;
  • rosa — etwas bärischer Trend;
  • rot — ein absteigender Trend.

Im separaten Fenster ist der Indikator BSI (Version 2.4).

Darstellung:

BSI Color Line

