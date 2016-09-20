und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BSI Trend Indicator - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1350
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeigt den Zustand des Trends mit Hilfe des Indikators BSI.
Er wird durch die Verbindung der Werte BSI und LWMA gebaut.
Visualisierung:
- Blau — ein steigender Trend;
- hellblau — etwas bülliger Trend;
- grau — kein Trend;
- rosa — etwas bärischer Trend;
- rot — ein absteigender Trend.
Im separaten Fenster ist der Indikator BSI (Version 2.4).
Darstellung:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13988
Der Indikator LeManChanel mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Laguerre_ROC_HTF
Der Indikator Laguerre_ROC mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Die Indikatoren Laguerre_PlusDi und Laguerre_MinusDi sind in einem Fenster in Form einer Wolke mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den EingangsparameternLaguerre_ADX
Die Indikatoren Laguerre_PlusDi und Laguerre_MinusDi sind in einem Fenster in Form einer Wolke