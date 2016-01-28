Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Sentimento - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 5698
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este é um indicador de sentimento do mercado. Ele exibe o sentimento do mercado - de alta ou de baixa.
O indicador funciona em mercados centralizados, como o FORTS. Maiores informações no artigo Princípios da Precificação da Bolsa Tomando Como Exemplo o Mercado de Derivativos da Bolsa de Moscou (MOEX).
Deve-se notar que quando se trabalha com este indicador é necessário considerar a tendência atual (por exemplo, por uma análise técnica).
Atenção: Por padrão, o indicador está configurado para os futuros RTS. Os parâmetros em anexo são para o Brent, embora eles se encaixam no RTS também.
Parâmetros:
- Min. order volume - o volume necessário de ordens do tipo limite.
- Min. amount of orders - a quantidade necessária de ordens do tipo limite.
- Order volume difference - a diferença necessária do volume de ordens limite, ou seja, quantas vezes o volume da venda é maior do que o de compra e vice-versa.
- Order difference - a diferença necessária das ordens limite, ou seja, quantas vezes as ordens de venda são maiores do que as de compra e vice-versa.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13976
Versões corrigidas do CRect e CCanvas que fazem parte da biblioteca padrão.Substituição do CWndContainer
Esse arquivo substitui o arquivo original WndContainer.mqh. Ele impede que o gráfico seja afetado quando você clica e segura o mouse dentro de uma área do recipiente.
Este indicador mostra a condição da tendência usando o Indicador BSI.Mapa de Calor do Preço
Este indicador mostra o mapa de calor do preço utilizando um histograma de preço.