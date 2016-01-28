CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Sentimento - indicador para MetaTrader 5

Alexander Pavlov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
5698
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este é um indicador de sentimento do mercado. Ele exibe o sentimento do mercado - de alta ou de baixa.

O indicador funciona em mercados centralizados, como o FORTS. Maiores informações no artigo Princípios da Precificação da Bolsa Tomando Como Exemplo o Mercado de Derivativos da Bolsa de Moscou (MOEX).

Deve-se notar que quando se trabalha com este indicador é necessário considerar a tendência atual (por exemplo, por uma análise técnica).

O indicador de sentimento

Atenção: Por padrão, o indicador está configurado para os futuros RTS. Os parâmetros em anexo são para o Brent, embora eles se encaixam no RTS também.

Parâmetros:

  • Min. order volume - o volume necessário de ordens do tipo limite.
  • Min. amount of orders - a quantidade necessária de ordens do tipo limite.
  • Order volume difference - a diferença necessária do volume de ordens limite, ou seja, quantas vezes o volume da venda é maior do que o de compra e vice-versa.
  • Order difference - a diferença necessária das ordens limite, ou seja, quantas vezes as ordens de venda são maiores do que as de compra e vice-versa.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13976

Substituição do CRect e CCanvas (Biblioteca Padrão - vários bugs corrigidos) Substituição do CRect e CCanvas (Biblioteca Padrão - vários bugs corrigidos)

Versões corrigidas do CRect e CCanvas que fazem parte da biblioteca padrão.

Substituição do CWndContainer Substituição do CWndContainer

Esse arquivo substitui o arquivo original WndContainer.mqh. Ele impede que o gráfico seja afetado quando você clica e segura o mouse dentro de uma área do recipiente.

Indicador de Tendência BSI Indicador de Tendência BSI

Este indicador mostra a condição da tendência usando o Indicador BSI.

Mapa de Calor do Preço Mapa de Calor do Preço

Este indicador mostra o mapa de calor do preço utilizando um histograma de preço.