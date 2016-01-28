Este é um indicador de sentimento do mercado. Ele exibe o sentimento do mercado - de alta ou de baixa.

O indicador funciona em mercados centralizados, como o FORTS. Maiores informações no artigo Princípios da Precificação da Bolsa Tomando Como Exemplo o Mercado de Derivativos da Bolsa de Moscou (MOEX).

Deve-se notar que quando se trabalha com este indicador é necessário considerar a tendência atual (por exemplo, por uma análise técnica).

Atenção: Por padrão, o indicador está configurado para os futuros RTS. Os parâmetros em anexo são para o Brent, embora eles se encaixam no RTS também.

Parâmetros: