情绪 - MetaTrader 5脚本

Alexander Pavlov
显示:
3032
等级:
(27)
已发布:
已更新:
这是一款市场情绪指标。它显示市场情绪 — 多头或空头。

此指标工作于集中式市场, 譬如 FORTS。在文章 以莫斯科交易所衍生产品市场为例的交易定价原则里有更多详述。

应当注意的是, 该指示器工作时, 必应考虑目前的趋势 (例如通过技术分析)。

情绪指标

注意: 省缺时指标基于 RTS 期货配置。附加参数用于 Brent, 虽然它们也适用于 RTS。

参数:

  • Min. order volume — 限价单所需的交易量。
  • Min. amount of orders — 限价单所需的交易额。
  • Order volume difference — 限价单所需的交易量差异, 即卖单交易量是买单的多少倍, 反之亦然。
  • Order difference — 限价单所需的数量差异, 即卖单数量是买单的多少倍, 反之亦然。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13976

