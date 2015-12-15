请观看如何免费下载自动交易
这是一款市场情绪指标。它显示市场情绪 — 多头或空头。
此指标工作于集中式市场, 譬如 FORTS。在文章 以莫斯科交易所衍生产品市场为例的交易定价原则里有更多详述。
应当注意的是, 该指示器工作时, 必应考虑目前的趋势 (例如通过技术分析)。
注意: 省缺时指标基于 RTS 期货配置。附加参数用于 Brent, 虽然它们也适用于 RTS。
参数:
- Min. order volume — 限价单所需的交易量。
- Min. amount of orders — 限价单所需的交易额。
- Order volume difference — 限价单所需的交易量差异, 即卖单交易量是买单的多少倍, 反之亦然。
- Order difference — 限价单所需的数量差异, 即卖单数量是买单的多少倍, 反之亦然。
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13976
