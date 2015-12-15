这是一款市场情绪指标。它显示市场情绪 — 多头或空头。

此指标工作于集中式市场, 譬如 FORTS。在文章 以莫斯科交易所衍生产品市场为例的交易定价原则里有更多详述。

应当注意的是, 该指示器工作时, 必应考虑目前的趋势 (例如通过技术分析)。

注意: 省缺时指标基于 RTS 期货配置。附加参数用于 Brent, 虽然它们也适用于 RTS。

参数: