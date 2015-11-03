Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Интерес (sentiment) - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 7423
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Это индикатор интереса рынка. Он показывает настроение рынка — бычье или медвежье.
Индикатор работает на централизованных рынках, например FORTS. Подробнее — в статье Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи.
Важно отметить, что при работе с этим индикатором нужно учитывать текущий тренд (например с помощью технического анализа).
Параметры:
- Мин. объем ордеров — требуемый объем лимитных ордеров.
- Мин. кол-во ордеров — требуемое количество лимитных ордеров.
- Разница объемов ордеров — требуемая разница объема лимитных ордеров, т.е. во сколько раз объем SELL больше чем BUY и наоборот.
- Разница ордеров — требуемая разница лимитных ордеров, т.е. во сколько раз ордера SELL больше чем BUY и наоборот.
Exp_DigitalF-T01
Эксперт Exp_DigitalF-T01 со входом при изменении цвета облака индикатора DigitalF-T01.DigitalF-T01_HTF
Индикатор DigitalF-T01 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
DynamicRS_3CLines_HTF
Индикатор DynamicRS_3CLines с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Fast2_HTF
Индикатор Fast2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.