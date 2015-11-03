Это индикатор интереса рынка. Он показывает настроение рынка — бычье или медвежье.

Индикатор работает на централизованных рынках, например FORTS. Подробнее — в статье Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи.

Важно отметить, что при работе с этим индикатором нужно учитывать текущий тренд (например с помощью технического анализа).

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