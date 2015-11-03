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Индикаторы

Интерес (sentiment) - индикатор для MetaTrader 5

Alexander Pavlov
Alexander Pavlov

Alexander Pavlov

6 кодов 16 тем 87 комментариев
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Просмотров:
7423
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Это индикатор интереса рынка. Он показывает настроение рынка — бычье или медвежье.

Индикатор работает на централизованных рынках, например FORTS. Подробнее — в статье Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи.

Важно отметить, что при работе с этим индикатором нужно учитывать текущий тренд (например с помощью технического анализа).

Индикатор Sentiment

Параметры:

  • Мин. объем ордеров — требуемый объем лимитных ордеров.
  • Мин. кол-во ордеров — требуемое количество лимитных ордеров.
  • Разница объемов ордеров — требуемая разница объема лимитных ордеров, т.е. во сколько раз объем SELL больше чем BUY и наоборот.
  • Разница ордеров — требуемая разница лимитных ордеров, т.е. во сколько раз ордера SELL больше чем BUY и наоборот.
Exp_DigitalF-T01 Exp_DigitalF-T01

Эксперт Exp_DigitalF-T01 со входом при изменении цвета облака индикатора DigitalF-T01.

DigitalF-T01_HTF DigitalF-T01_HTF

Индикатор DigitalF-T01 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

DynamicRS_3CLines_HTF DynamicRS_3CLines_HTF

Индикатор DynamicRS_3CLines с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Fast2_HTF Fast2_HTF

Индикатор Fast2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.