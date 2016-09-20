und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Das Interesse (sentiment) - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator des Interesses am Markt. Er zeigt die Einstimmung am Markt — böllische oder bärische.
Der Indikator funktioniert auf zentralen Markts, beispielsweise FORTS. Mehr darüber — im Artikel Grundlagen der Börsenkursbildung am Beispiel des Terminhandelsbereichs der Moskauer Börse.
Wichtig ist, dass der laufende Trend während der Arbeit mit diesen Indikatoren berücksichtigt werden muss (beispielsweise mit Hilfe der technischen Analyse).
Vorsicht: Standardmäßig wird der Indikator auf Futures РТС eingestellt. Die Parameter für Futures Brent sind beigefügt, zwar passen sie auch zu РТС.
Parameter:
- min. Volumen der Orders — der notwendige Volumen der Limit-Orders.
- min. die Anzahl der Orders — die notwendige Anzahl der Limit-Orders.
- Der Unterschied der Orders-Volumen - der notwendige Unterschied des Volumens der Limit-Orders, das heißt, wie mehr der Volumen SELL als Buy ist und umgedreht.
- Der Unterschied der Orders - der notwendige Unterschied der Limit-Orders, das heißt, wie mehr die Order SELL als Buy ist und umgedreht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13976
