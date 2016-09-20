CodeBaseKategorien
XKRI_Histogram_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Indikator XKRI_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator XKRI_Histogram.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator XKRI_Histogram_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13961

KRICandle KRICandle

Der Indikator KRI in einer Kerzen-Form.

XKRI_Histogram XKRI_Histogram

Der glättende Oszillator KRI, der in Form eines farbigen Histogramms gemacht wurde.

Exp_XKRI_Histogram Exp_XKRI_Histogram

Der Experte Exp_XKRI_Histogram wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des Oszillators XKRI_Histogram gebaut.

XKRICandle XKRICandle

Der Indikator XKRI in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus XKRI.