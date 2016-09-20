und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XKRI_Histogram_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator XKRI_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator XKRI_Histogram.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
Der Indikator KRI in einer Kerzen-Form.XKRI_Histogram
Der glättende Oszillator KRI, der in Form eines farbigen Histogramms gemacht wurde.
Der Experte Exp_XKRI_Histogram wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des Oszillators XKRI_Histogram gebaut.XKRICandle
Der Indikator XKRI in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus XKRI.