平滑的 KRI 振荡器, 以彩色直方图的形式实现。

指标 KRI 以蜡烛条序列的形式实现。

基于 XKRI_Histogram 振荡器方向改变的 Exp_XKRI_Histogram EA。

指标 XKRI 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 XKRI 算法处理之后的结果。