到包裹
指标

XKRI_Histogram_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
959
等级:
(16)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
xkri_histogram.mq5 (8.56 KB) 预览
xkri_histogram_htf.mq5 (9.94 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 XKRI_Histogram 在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 XKRI_Histogram.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. XKRI_Histogram_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13961

KRICandle KRICandle

指标 KRI 以蜡烛条序列的形式实现。

XKRI_Histogram XKRI_Histogram

平滑的 KRI 振荡器, 以彩色直方图的形式实现。

Exp_XKRI_Histogram Exp_XKRI_Histogram

基于 XKRI_Histogram 振荡器方向改变的 Exp_XKRI_Histogram EA。

XKRICandle XKRICandle

指标 XKRI 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 XKRI 算法处理之后的结果。