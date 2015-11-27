Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
El indicador MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagJJRSX de diez marcos temporales diferentes.
A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. El movimiento creciente del oscilador colorea la línea de verde, y el movimiento descendente la colorea de rosa. En el resto de los casos, el color de las líneas será gris. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores JJRSX.ex5 y ColorZerolagJJRSX.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators
Fig. 1. Indicador MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13890
