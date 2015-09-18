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Индикаторы

ColorZerolagJCCX - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1964
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Этот аналог осциллятора JCCX формирует свои показания, используя пять индикаторов JCCX.

Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Однако следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми, и их подбор следует производить более тщательно!

Входные переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний осциллятора JCCX с номером N в общем значении итогового индикатора.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора JCCX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagJCCX

Рис.1. Индикатор ColorZerolagJCCX

JS-Stoh-BB-RSI_HTF JS-Stoh-BB-RSI_HTF

Индикатор JS-Stoh-BB-RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorZerolagJJRSX Exp_ColorZerolagJJRSX

Эксперт Exp_ColorZerolagJJRSX со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagJJRSX.

ColorZerolagJCCX_HTF ColorZerolagJCCX_HTF

Индикатор ColorZerolagJCCX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorZerolagJCCX Exp_ColorZerolagJCCX

Эксперт Exp_ColorZerolagJCCX со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagJCCX.