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ColorZerolagJCCX - индикатор для MetaTrader 5
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Этот аналог осциллятора JCCX формирует свои показания, используя пять индикаторов JCCX.
Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Однако следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми, и их подбор следует производить более тщательно!
Входные переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний осциллятора JCCX с номером N в общем значении итогового индикатора.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора JCCX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagJCCX
Индикатор JS-Stoh-BB-RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ColorZerolagJJRSX
Эксперт Exp_ColorZerolagJJRSX со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagJJRSX.
Индикатор ColorZerolagJCCX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ColorZerolagJCCX
Эксперт Exp_ColorZerolagJCCX со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagJCCX.