Das ist das Analoge des Oszillators JCCX, erzeugt seine Messwerte unter Verwendung von fünf Indikatoren JCCX.

Alle Variablen, deren Werte variiert werden können, wurden mit externen Indikatorsparametern dargestellt. Es sollte jedoch die Tatsache berücksichtigt werden, dass die Werte dieser Variablen voneinander abhängig sind, und ihre Auswahl sollte sorgfältiger durchgeführt werden!

Die Eingangsvariablen des Typs FactorN stellen größtenteils der Messwerte des Oszillators JCCX mit der Nummer N im Gesamtwert des endgültigen Indikators dar.

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators JCCX.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator ColorZerolagJCCX