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Индикаторы

J2JMACandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2378
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор J2JMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом J2JMA соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора J2JMA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1.Индикатор J2JMACandle

Рис.1.Индикатор J2JMACandle

ColorJ2JMAStDev ColorJ2JMAStDev

Индикатор ColorJ2JMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

ColorJ2JMA_HTF ColorJ2JMA_HTF

Индикатор ColorJ2JMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

J2JMASign J2JMASign

Семафорный сигнальный индикатор, основанный на изменении направления скользящей средней J2JMA.

J_TPO_HTF J_TPO_HTF

Индикатор J_TPO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.