El indicador muestra las "zonas" de los extremos del día. Zona del máximo: distancia con respecto al máximo del día - Х% del diapasón de día, zona del mínimo: distancia con respecto al mínimo del día + Y% del diapasón de día.

La posibilidad de ajuste flexible de los parámetros está activada. ¡Configure los parámetros de las zonas a su gusto!

El indicador es capaz de mostrar información con cinco tipos de construcciones gráficas:

Relleno (DRAW_FILLING);

Histograma (DRAW_HISTOGRAM2);

Línea (DRAW_LINE);

Flechas (DRAW_ARROW);

No se dibuja (DRAW_NONE).

Métodos de aplicación:

En los estilos "Relleno" e "Histograma" (los parámetros "tamaño de la zona de los máximos" y "tamaño de la zona de los mínimos" no son iguales a 0) el indicador muestra las zonas que se pueden interpretar como zonas de apoyo.

Tipo de construcción gráfica "Relleno". Uso en calidad de zonas de apoyo. Diapasones = 10%

En los estilos "Línea" y "Flechas" es posible mostrar tanto los límites exteriores de las zonas existentes, como los interiores (cambiando el parámetro "mostrar la zona interior"). Al mostrar la zona interior (el límite se establece en los ajustes, no puede ser superior al 50% del diapasón de día por cada lado) su valor puede indicar, por ejemplo, el nivel de Fibonacci que le interese. Uso en calidad de nivel de resistencia.

La línea verde es el 38% del mínimo (ajuste "tamaño de la zona de los mínimos" = 38), la azul es el 50% del máximo del día (ajuste "tamaño de la zona de los máximos" = 50). Parámatro "mostrar zona interior" = true. Imitación de los niveles de Fibonacci

Las zonas en cualquier interpretación gráfica se pueden utilizar como filtro para la apertura de órdenes (no abrir en un diapasón cercano al máximo/mínimo del día).

Se puede adoptar como indicador auxiliar en los desarrollos propios, y el indicador no estorbará en el gráfico. Para ello, hay que usar el estilo "No se dibuja".

Consejos:

¡Preste atención a las entradas en el registro! En el código se incluye el procesamiento de los errores más probables.

Observaciones:

El indicador se muestra en un marco temporal hasta H2 incluido.

El indicador usa al calcular el indicador de los diapasones de día.

Los valores del indicador se muestran solo en las barras formadas.

Se incluye la posibilidad de desactivar la muestra de los valores del indicador en la ventana de datos (ajuste "Mostrar los valores del indicador en la ventana de datos" = false).

Versión: